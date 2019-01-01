راكيتيش وألبا مهددان بالغياب عن مباراة جيرونا

برشلونة قد يفقدان خدمات الثنائي راكيتيش وألبا في الجولة 21 في هذه الحالة

يخشى ثنائي برشلونة إيفان راكيتيش وجوردي ألبا التعرض لبطاقة للإيقاف أمام جيرونا في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف ليجانيس مساء الغد، الأحد، ضمن إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ راكيتيش وألبا تحصلا على 4 بطاقات صفراء في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وفي حال حصل أي منهما على بطاقة امام ليجانيس فلن يستيطعا المشاركة أمام جيرونا في الجولة المقبلة.

بالتأكيد سمعتم عن رابع المستحيلات ✋



نحن أتينا لكم بـ ثامن أو تاسع أو عاشر المستحيلات 😂 pic.twitter.com/8s5hiAaD92 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وقد يسعى أحد مهما للحصول على بطاقة صفراء للتجنب الغياب عن مباراة فالنسيا في الجولة 22 من الليجا.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بينما يحتل ليجانيس المركز 13 برصيد 22 نقطة.