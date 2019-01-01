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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

راكيتيش وألبا مهددان بالغياب عن مباراة جيرونا

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برشلونة قد يفقدان خدمات الثنائي راكيتيش وألبا في الجولة 21 في هذه الحالة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخشى ثنائي برشلونة إيفان راكيتيش وجوردي ألبا التعرض لبطاقة للإيقاف أمام جيرونا في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف ليجانيس مساء الغد، الأحد، ضمن إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ راكيتيش وألبا تحصلا على 4 بطاقات صفراء في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

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وفي حال حصل أي منهما على بطاقة امام ليجانيس فلن يستيطعا المشاركة أمام جيرونا في الجولة المقبلة.

وقد يسعى أحد مهما للحصول على بطاقة صفراء للتجنب الغياب عن مباراة فالنسيا في الجولة 22 من الليجا.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بينما يحتل ليجانيس المركز 13 برصيد 22 نقطة.

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