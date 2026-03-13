راكيتيتش: "يمكن لمودريتش أن يبقى لموسم آخر في ميلان، وأنا مندهش لأنه لم يبقَ في ريال مدريد"

كما حضر لوكا مودريتش اليوم حفل افتتاح بطولة «ميلانو أوبن» ضمن جولة «وورلد ليجندز باديل تور» لعام 2026، التي جمعت في العاصمة ميلانو العديد من أبطال كرة القدم السابقين وغيرهم. ومن بينهم إيفان راكيتيتش، الصديق الحميم وزميله السابق في المنتخب الوطني للاعب خط وسط «الروسونيري»، الذي أجريت معه الصحفيون الحاضرون مقابلة. وإليكم تصريحاته:





كيف وجدت مودريتش؟





"تربطنا صداقة طويلة الأمد وأراه كما كان في اليوم الأول: إنه شاب ولاعب رائع، وهو بالنسبة لي بمثابة أخ أكبر. يسعدني جدًا رؤيته بعد كل هذا الوقت. أقول لكم استمتعوا بلوكا: ما يفعله مذهل، وكذلك اندماجه في هذا الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين الشباب"





هل توقعت أن يكون له هذا التأثير في الدوري الإيطالي؟





"الأمر يعتمد عليه دائماً. لا يمكن أن يكون ذلك مفاجأة لأنه لا يزال أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم. ما يفاجئني هو أنه لم يستمر في ريال مدريد، وأقول ذلك بصفتي مشجعاً: أنا سعيد لأنه جاء إلى هنا في إيطاليا، لأنه كان يقول دائماً إنه فخور بمسيرته ولكنه كان يفتقد قضاء عام واحد على الأقل في الدوري الإيطالي. لذا أنصحكم بالاستمتاع به: نحن في إسبانيا نفتقده كثيراً"





هل يمكن أن يبقى هنا سنة أخرى؟





"يجب أن أهنئ المدير الرياضي الذي أحضره إلى إيطاليا، وآمل أن يتمكن من إقناع لوكا بالبقاء: أعتقد أنه يستمتع كثيرًا وهذا واضح، وإلا لما كان يلعب بالشكل الذي يلعب به الآن"





بعد الفوز في الديربي، هل يمكن لميلان الفوز باللقب؟





"حسناً، الأمر صعب بالتأكيد. أعتقد أن إنتر يمر بموسم مهم للغاية. على ميلان أن يواصل مسيرته بثقة وبثقة في لوكا: إذا سنحت الفرصة، فسوف يستغلها ميلان"







