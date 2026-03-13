راكيتيتش يشيد بصديقه مودريتش: "هذا هو السبب وراء ما يحققه ميلان حالياً. لوكا هو كرة القدم بحد ذاتها، فإذا استمتع باللعب، فغالباً ما يفوز"

لوكا مودريتش سعيد جدًا في ميلان، وفقًا لإيفان راكيتيتش. هكذا تحدث لاعب خط الوسط السابق لبرشلونة وإشبيلية إلى قناة «سكاي»:





هل أنت سعيد بزيارة مودريتش لك؟





"بالتأكيد، إنه مثل الأخ الأكبر. رؤيته سعيدًا هكذا في ميلان أمر رائع: آمل أن يستمر على هذا المنوال. قلت له: "توقف، العب البادل هنا معي"، لكنه يريد الاستمرار في اللعب".





أليس ما يفعله مودريتش في ميلان مذهلاً؟





"إنه أمر لا يصدق حقًا. أعتقد أن جميع لاعبي ميلان يحاولون الاستمتاع بلوكا. وهو أيضًا يستمتع، وعندما يحدث ذلك، عادةً ما يفوز. لهذا السبب أعتقد أن ميلان يقدم أداءً جيدًا للغاية: يجب على اللاعبين الشباب أن يتعلموا الكثير".





في أي جانب يعتبر لوكا مميزًا؟





"سأقول شيئًا واحدًا فقط: إنه كرة القدم. إذا كنت بجانب لوكا، عليك فقط الاستمتاع، لأنه يستمتع بكرة القدم ولا يلعبها. إذا كان لوكا يستمتع، فإن الفرق الأخرى تواجه مشاكل. إنه لأمر رائع بالنسبة لنا نحن الكروات أن يكون لدينا شاب مثله"