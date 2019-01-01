راكيتيتش يريد الرحيل لباريس سان جيرمان أو يوفنتوس

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب برشلونة يريد الرحيل عن النادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نجم فريق برشلونة إيفان راكيتيتش يريد الرحيل عن النادي الكتالوني في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب قد مل من تراجع دوره مع برشلونة خلال الموسم الجاري.

ويبحث اللاعب في الوقت الحالي عن عرض للرحيل ويستهدف الانضمام لأيًا من يوفنتوس أو باريس سان جيرمان في يناير المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب يملك خيارًا آخر بالانضمام للدوري القطري خلال الشهر الجاري حيث يستمر سوق الانتقالات هناك حتى الـ٣٠ من سبتمبر.

ويملك راكيتيتش عقدًا مع برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالتحديد في نهاية يونيو ٢٠٢١ ويحق له التفاوض مع أي فريق في شهر يناير بعد القادم.

وعانى اللاعب في الفترة الماضية من الخروج من قائمة برشلونة والتشكيلة الأساسية عدة مرات مما يوضح أن دوره في تشكيلة إرنستو فالفيردي قد تراجع بشكل واضح.

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان ضمن الأسماء التي ربطتها تقارير عديدة بالانضمام للصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان لعودة نيمار.