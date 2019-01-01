راكيتيتش يخبر برشلونة عن رغبته بخصوص مستقبله

راكيتيتش يجدد رغبته بالبقاء في برشلونة بعد عرض مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

جدد نجم وسط الميدان الكرواتي لبرشلونة إيفان راكيتيتش مطالبته بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد هو آخر المهتمين بخدمات النجم الدولي الكرواتي في الفترة الأخيرة عقب شائعات احتمالية رحيل بوجبا.

وفي هذا السياق، ومع انضمام فرينكي دي يونج إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، توقع الغالبية أن راكيتيتش سيرحل في الميركاتو الصيفي المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

ولكن رغبة النجم الكرواتي جاءت على عكس المتوقع، حيث جدد مطالبته باستكمال رحلته مع نادي برشلونة.

وأرسل راكيتيتش رسالة لبرشلونة مفادها "لا أود الرحيل عن هنا، ولا أرى مستقبلي إلا في برشلونة"

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يذكر أن إيفان راكيتيتش يعد عنصرًا أساسيًا بالنسبة للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي منذ بداية حقبته مع برشلونة.