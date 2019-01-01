راكيتيتش: لا أرى مستقبلي إلا في برشلونة

راكيتيتش ينفي رحيله عن برشلونة ويتمسك بالبقاء

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

جدد النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش تمسكه بالبقاء في برشلونة لسنوات أخرى ومواصلة الرحلة مع النادي الكتالوني.

وكانت العديد من الأندية قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع راكيتيتش خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على رأسها إنتر الإيطالي.

ولكن على عكس توقعات الصحف باقتراب خروج راكيتيتش من برشلونة بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع فرينكي دي يونج، جدد اللاعب رغبته في الاستمرار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وقال راكيتيتش: "أعلم أن الجميع يتحدث عن رحيلي الآن، الميركاتو يكون مناخًا مناسبًا لانتشار مثل هذه الأخبار غير الصحيحة"

وأضاف: "أجدد لكم رغبتي في الاستمرار مع برشلونة ومواصلة التحديات التي بدأتها منذ انضمامي لهذا النادي في صيف العام 2014"

وتابع: "لا أفكر في الرحيل لأسباب تتعلق برغبتي أنا، لا أرى مستقبلي في مكان آخر إلا برشلونة، سأواصل العمل ف الموسم الجديد دون النظر إلى أي شيء آخر"

الدوري الصيني بوابة جاريث بيل إلى إنتر

يذكر أن برشلونة بات يمتلك الآن سيرجيو بوسكيتس وأرثر ميلو وفرينيكي دي يونج وأرتورو فيدال في وسط الملعب، في وقت يبدو راكيتيتش أقلهم حظًا في المشاركة.