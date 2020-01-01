راكيتيتش غاضب من إدارة برشلونة: انتظرت مكالمتهم وأتمنى العودة لإشبيلية

إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة يؤكد على غضبه من إدارة النادي الكتالوني بسبب تصرفاتهم معه.

أعرب اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة عن غضبه من إدارة ناديه بسبب التصرفات الأخيرة والمعاملة التي يتلقاها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" وأكد خلالها أنه انتظر نفي الإدارة للأنباء الأخيرة حول رحيله لكن ذلك لم يحدث.

وتطرق راكيتيتش خلال نفس التصريحات للحديث عن مستقبله، حيث أكد أنه سيعود ليعيش في إشبيلية، لكن لم يوضح موعد تلك الخطوة.

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وقال راكيتيتش: "ما أحب أن أقوم به في الوقت الحالي هو التفكير في برشلونة فقط، لكن كل من يعرفني يدرك أنني أريد أن أعود للحياة في إشبيلية عاجلًا أم آجلًا".

وأضاف عن شائعات الرحيل: "الأمر تكرر كثيرًا في السنوات الأخيرة ولم يتغير أي شيء، كنت أحب أن ينفي النادي تلك الأنباء ويقول أن راكيتيتش مستمر".

وأكمل: "لم يتحدث معي أي شخص حول مستقبلي حتى الآن، ربما يستمتع بارتوميو بتلك الفترة وسيقوم بالاتصال بي غدًا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن راكيتيتش سيرحل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يريد النادي الكتالوني إدخاله في صفقة تبادلية سواء مع إنتر أو يوفنتوس لضم لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش.