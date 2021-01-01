راكيتيتش: صديق من برشلونة طلب مني الفوز على أتلتيكو ولكني ألعب لإشبيلية فقط

راكيتيتش يتحدث بعد تقديم إشبيلية خدمة لبرشلونة

قال نجم نادي إشبيلية الحالي وبرشلونة سابقًا الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إن كل لاعب يلعب من أجل الفريق الذي يرتدي قميصه، وذلك ردًا على رسالة أحد أصدقائه من الفريق الكتالوني.

وأسقط إشبيلية ضيفه أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة، وانتصر عليه بهدف نظيف بملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر ماركوس أكونيا في الدقيقة 70، ليترجم بذلك أفضلية كانت واضحة للغاية طوال مجريات المباراة لكتيبة المدرب جولين لوبيتيجي.

النتيجة جاءت في صالح برشلونة الذي بات يحتاج إلى الفوز على بلد الوليد مساء الغد لتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة فقط والاقتراب من الصدارة.

وحول ذلك قال إيفان راكيتيتش إن أحد الأصدقاء في برشلونة طلب منه تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد من أجل منح الفريق الكتالوني تلك الهدية الثمينة.

ولكن النجم الدولي الكرواتي أكد أن اللعب من أجل تحقيق أهداف أي فريق يكون فقط من أجل الفريق الذي ترتدي قميصه في الوقت الحالي والذي تلعب باسمه.

وأضاف: " لقد كتب لي صديق من برشلونة، أنت تعرف ما عليك القيام به في مواجهة إشبلية أمام أتلتيكو مدريد، ولكن هنا كل واحد يقاتل من أجل ناديه والأهداف التي يريدها الفريق الذي يلعب في صفوفه فقط".

وتابع: "نريد تحقيق كل النقاط الممكنة وسنعمل من أجل الانتصار في كل المباريات القادمة، نريد أن نكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهذا هو الهدف بالنسبة لنا".

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يذكر أن إيفان راكيتيتش قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية صيف العام 2014 ليقضي 6 مواسم مع الفريق الكتالوني.