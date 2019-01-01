كبير إسبانيا يعود من أجل راكيتيتش

الكرواتي خارج الحسابات الأساسية في برشلونة

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن أتلتيكو مدريد هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع متوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش.

الدولي الكرواتي لا يشارك بصفة أساسية مع فريقه هذا الموسم، وإن شارك كبديل في الانتصار العريض على بلد الوليد الثلاثاء.

وقالت "ماركا" إن مسؤولي أتلتيكو اتصلوا بوكيل اللاعب في الأسابيع الأخيرة لمعرفة وضعيته، ومدى إمكانية ضمه في يناير.

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو حاول في مناسبتين سابقتين ضم راكيتيتش، الأولى عندما انتقل من شالكه إلى إشبيلية، وقبل رحيله من الأخير إلى برشلونة.

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وارتبط راكيتيتش بعدة أندية بالآونة الأخيرة، وأبرزها إنتر، ميلان، باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعادل مساء الثلاثاء أمام مضيفه ألافيش بهدف لكل جانب لحساب الجولة العاشرة من الليجا.