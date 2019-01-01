راكيتيتش أولى ضحايا ثورة برشلونة الصيفية

غضب كبير على اللاعب الكرواتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش سيكون أول الراحلين عن صفوف برشلونة الصيف المقبل في إطار ثورة النادي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

الكرواتي أثار غضب جماهير البلوجرانا بعد مشاهدته في احتفال بمدينة إشبيلية في اليوم التالي لخسارة الفريق الكبيرة الثلاثاء الماضي أمام ليفربول في نصف النهائي.

وذكرت "موندو" أن المفاوضات بين برشلونة وإنتر لبيع راكيتيتش عادت في الأيام الأخيرة بعدما قرر النادي الكتالوني التخلي عن خدمات متوسط الميدان.

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مثلما استحق أحفاد يوهان كرويف الإشادة في دوري الأبطال ، فعلينا الإشادة في الدوري الأوروبي بهولاء اللاعبين 👌



بطولة عظيمة من آينتراخت فرانكفورت 👏 pic.twitter.com/XtznSwcwGs — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

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وتحدثت الصحيفة عن اتفاق قريب بين الناديين لانتقال لاعب إشبيلية السابق مقابل ما يقارب 50 مليون يورو، الأمر الذي تحدثت عنه أيضاً "كوريري" في إيطاليا.

وينتهي عقد راكيتيتش في 2020، وطالب اللاعب برفع راتبه وتمديده في مناسبات سابقة، الأمر الذي لم تستجب له إدارة برشلونة حتى الآن.

ويلعب برشلونة مساء الأحد المقبل مع خيتافي ضمن مباريات الليجا الإسبانية.