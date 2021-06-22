راقص مرفوض في دورتموند وشرطي فاشل.. رحلة كفاح جوسينس!

رحلة روبين جوسينس نجم أتالانتا ومنتخب ألمانيا من المعاناة إلى العالمية في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020!

ربما لم يسمع القطاع الأعرض من جماهير كرة القدم باسم اللاعب الألماني روبين جوسينس قبل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية الجارية يورو 2020.

ربما حتى هؤلاء الذين سمعوا اسمه مر عليهم مرور الكرام دون أن يلفت نظرهم، فمن يستقطع من وقته 90 دقيقة بشكل أسبوعي فقط لمشاهدة أتالانتا في نفس موعد مباريات يوفنتوس وميلان وإنتر وبرشلونة وريال مدريد والدوري الإنجليزي؟!

حسنًا، جاءت لكم بطولة كأس الأمم الأوروبية من أجل أن تعطيكم فرصة مشاهدة اللاعب بقميص منتخب ألمانيا، في الواقع وإن صح التعبير فهذا من حسن حظكم وليس من حسن حظه هو.

جوسينس يقدم مستويات ثابتة وقوية رفقة اتالانتا منذ أن انضم لصفوف الفريق، تلك الأرقام تحسنت في السنوات الأخيرة وأصبح من الصعب للغاية ألا نلاحظها.

بداية صعبة

جوسينس لم يكن معروفًا بشكل كبير كلاعب قبل بطولة يورو 2020 وبالتبعية لا تعرف الجماهير الكثير عن حياته الشخصية قبل بدايته لكرة القدم وحول الصعوبات التي واجهها.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا تعرض للعديد من النكسات في حياته كانت كفيلة بجعله يستسلم ويتوقف عن محاولة ممارسة كرة القدم بشكل احترافي.

لكن على العكس تمامًا لم تكن تلك النكسات سوى دوافع قادته لتقديم المزيد وللتطور من أجل الحصول على فرص أفضل في مسيرته.

الرقص والعمل في محطة بنزين

حتى يستطيع أن يجد قوت يومه وقبل أن يحترف كرة القدم ويحصل منها على أموال كافية لتعينه على العيش، اضطر جوسينس أن يعمل في عدة أماكن.

أبرز تلك الأماكن وأكثرها غرابة بالنسبة للاعب كرة قدم كان في أحد نوادي التعري، حيث عمل كراقص هناك في الليل عندما كان عمره 17 عامًا

وفي النهار كان يعمل في محطة بنزين حتى يحسن من دخله مقابل ثمانية يوروهات ونصف في الساعة الواحدة.

رجل شرطة فاشل!

جد جوسينس كان رجل شرطة، وأراده أن يصبح مثله، لكن لسوء الحظ وبحسب ما روى والده لجول بشكل حصري فاللاعب حاول عدة مرات وفشل.

ومن عجائب القدر أن جوسينس تم رفضه في إحدى المرات باختبارات الشرطة لأن لديه قدم أطول من الأخرى بفارق خمسة ملي.

تجربة بوروسيا دورتموند الفاشلة!

في صغره ولمعرفته الجيدة بمدى جدوى اللعب بقميص بوروسيا دورتموند وللإمكانيات الهائلة التي يقدمها النادي للاعبيه الشباب حاول جوسينس اللعب لهم.

استطاع اللاعب أن يُقدم في إختبارات الأداء مع النادي الألماني، لكن صدمته كانت كبيرة بعد أن رفضوه ورأوا أنه غير مناسب للفريق.

رفض رونالدو!

رفض كريستيانو رونالدو تبادل القمصان مع روبين جوسينس في مواجهة أتالانتا ويوفنتوس، بل تجاهل النجم البرتغالي نظيره الألماني تمامًا بعد انتهاء مواجهة الفريقين.

لكن الظريف في الأمر أن الانتقام جاء بعد أشهر قليلة في مواجهة اللاعبين بقمصان منتخبات بلادهم، بعدما نجحت ألمانيا في اكتساح البرتغال برباعية.

ليس هذا فحسب، قام جوسينس بالدور الأكبر في المباراة مع المنتخب الألماني في تحقيق الفوز بعد صناعته لهدفين وتسجيله لثالث.

مستقبل مشرق

ارتبط اسم اللاعب في الأيام الأخيرة بالعديد من الأندية الكبيرة، على رأسها برشلونة، بالرغم من صعوبة إتمام الصفقة للنادي الكتالوني.

لكن ذلك سيعني أن العقد القادم في حياة اللاعب الألماني المهنية سيكون الأكبر على الإطلاق، وربما ستكون فرصته في الحصول على الألقاب أفضل حال انضم لأحد فرق القمة.

ما الذي سيحدث في حياة جوسينس المهنية؟ وهل سيستمر في المنحنى التصاعدي الخاص به وهو في عمر الـ 26؟! ذلك ما ستفصح عنه الأيام؟

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