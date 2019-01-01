رافينيا يقترب من العودة للبرازيل من بوابة فلامينجو

مدافع بايرن ميونيخ رافينيا يقترب من الانتقال لفلامينجو

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن فريق فلامينجو البرازيلي يرغب في التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ رافينيا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

اللاعب البالغ من العُمر 33 عامًا كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لساوباولو وانترناسيونال البرازيلي.

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ولم يلعب رافينيا هذا الموسم مع البافاري سوى 15 مباراة، مما يحيط الشكوك بمستقبله داخل قلعة أليانز أرينا.

يذكر أن رافينيا صاحب المباريات الأربع على المستوى الدولي، كان قد سبق له اللعب في صفوف شالكة وجنوى، قبل الانتقال لبايرن ميونيخ عام 2011.

مع البافاري لعب رافينيا حتى الآن 254 مباراة وأحرز ستة أهداف، وتوج معهم بالبوندسليجا ست مرات، وبكأس ألمانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الألماني أربع مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة وحيدة، وكأس العالم للأندية مرة.