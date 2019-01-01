رافينيا يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ

رحلة طويلة قضاها البرازيلي مع البافاري

أكد رافينيا ظهير أيمن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ33 عاماً، تحدث في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ليؤكد أن مسيرته تنتهي مع بايرن بعد انتهاء عقده في يونيو القادم.

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وينضم بذلك للثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن، حيث يرحلان أيضاً عن أليانز أرينا، ضمن خطة الإحلال والتجديد للنادي الألماني.

وقال رافينيا في تصريحات صحفية:"قضيت 8 سنوات رائعة هنا ومريت بالعديد من اللحظات العظيمة، ثلاثية 2013 كانت اللحظة الأبرز".

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وأضاف:"نحن هنا نعمل كالعائلة مع بعضنا البعض يوماً بعد الآخر، والصداقة التي جمعتنا هي أعظم شيء على الإطلاق".

يذكر أن البرازيلي انضم لبايرن قادماً من جنوى في 2011، ولعب مع الفريق 266 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، وحصد 6 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا.