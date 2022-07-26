رافينيا: ميليتاو لم يجاملني على حساب ريال مدريد!

تحدث عن علاقته بإيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد

كشف رافينيا الجناح البرازيلي الوافد حديثًا لبرشلونة، عن شعوره بعد خوض المباراة الأولى له أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الأول بقميص الفريق الكتالوني.

رافينيا انتقل إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من ليدز يونايتد، بعد صراع محتدم مع تشيلسي للحصول على خدماته.

ولعب رافينيا للمرة الأولى مع فريقه الجديد يوم الأحد الماضي، في المواجهة الودية أمام ريال بالجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا قال رافينيا؟

النجم البرازيلي كان بطل اللقاء حيث سجل هدف المباراة الوحيد ليقود فريقه للانتصار بالكلاسيكو الودي بهدف دون رد.

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"اللعب أمام ريال مدريد كان شعورًا فريدًا من الصعب شرحه، الهدف جعلني أشعر بسعادة كبيرة وأتمنى أن يكون هذا الهدف هو الأول لي من بين العديد من الأهداف في الكلاسيكو".

𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗪

🇺🇸 USA Preseason Tour: Day 10 pic.twitter.com/OpXQr7SnSu — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022

وعن تمريرة إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد له بالخطأ في لقطة الهدف:"لم يمررها لي لأنه صديقي، نحن أصدقاء خارج الملعب فقط وكل لاعب يدافع عن فريقه، هذه المرة كنت سعيدًا بالنتيجة وهو لم يحالفه التوفيق".

وأما عن تصريحاته بأن ريال مدريد أفضل من برشلونة التي سبق أن قام بتوضيحها:"ما يجب القيام به في الميدان يجب أن يحدث به فقط، والأفضل هو توقف الناس عن التلاعب بالكلمات، ما فعلناه على أرض الملعب هو إظهار أسلوبنا وطريقتنا في اللعب للحصول على نتيجة".

ما هي المحطة القادمة لبرشلونة؟

النادي الكتالوني تنتظره بعد الأنباء السارة هذا الأسبوع، بخصوص اقترابه من التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية بعد منافسة قوية مع تشيلسي.

ويستعد برشلونة للعب أمام يوفنتوس في الساعات الأولى من صباح الغد، الأربعاء، قبل مواجهة نيويورك ريد بولز وديًا أيضًا يوم الأحد القادم.

وفي يوم 7 أغسطس يلتقي فريق المدرب تشافي هيرنانديز مع بوماس أونام المكسيكي بكأس جوان كامبر، قبل افتتاح منافساته بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو يوم السبت 13 أغسطس.