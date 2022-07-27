رافينيا : "مُعلمي" هو سبب انتقالي إلى برشلونة

تحدث عن تجربته المختلفة مع تشافي

أعرب رافينيا نجم ليدز يونايتد السابق وبرشلونة الحالي، عن امتنانه للرجل الذي تسبب في وصوله للمكانة التي يتمتع بها الآن في الكرة الأوروبية.

رافينيا أصبح من أفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليدز في 2020 قادمًا من رين الفرنسي مقابل 18.60 مليون يورو.

ويؤمن البرازيلي أن مارسيلو بييلسا مدرب الفريق الإنجليزي الذي جلبه للنادي وتمت إقالته في فبراير الماضي، هو صاحب الفضل على انتقاله للنادي الكتالوني.

ماذا قال رافينيا عن بييلسا؟

النجم البرازيلي قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"إنه مدرب ساعدني كثيرًا منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها إلى ليدز، لأنه يطلب منك المزيد دائمًا للوصول لأفضل مستوى ممكن".

وأضاف:"لقد ساعدني في اللعب للمنتخب البرازيلي وساعدني كذلك في الوصول لبرشلونة، لولا تعاليمه بشكل فردي أو جماعي، لما أصبحت في المكانة التي عليها أنا الآن".

وتابع:"بالإضافة إلى أسلوب لعبه الذي يعتمد دائمًا على احترام الكرة واستغلال الاستحواذ عليها، فهو يسعى لإخراج أفضل ما عندك بكل المباريات، لقد كان شخصًا مهمًا بالنسبة لي ولحياتي المهنية".

كيف تحدث عن تشافي؟

حقبة جديدة يستعد رافينيا لدخولها مع برشلونة، بعد انتقاله للفريق الكتالوني هذا الصيف في صفقة كلفت النادي 65 مليون يورو بعد موسمين رائعين في ليدز.

وتمتع اللاعب ببداية رائعة لمسيرته مع برشلونة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حيث سجل مرة وقدم تمريرة حاسمة ضد إنتر ميامي، وسجل هدف فريقه الوحيد في الفوز بالكلاسيكو الودي على ريال مدريد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقال رافينيا عن مدربه الجديد تشافي ومقارنته ببييلسا:"إنهما مختلفان، مارسيلو لديه طريقة فريدة في العمل وله أسلوبه الخاص".

وأوضح:"كل مدرب فيهما يختلف عن الآخر، لأن كل شخص لديه طريقته الخاصة في إدارة حياته ونفس الأمر بالنسبة للاعبين.