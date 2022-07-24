بفضل هدف رافينيا .. برشلونة يواصل زعامة الكلاسيكو على حساب ريال مدريد

انتصار جديد للكتالوني على بطل أوروبا ولكن ودياً هذه المرة

انتصر برشلونة فجر الأحد على خصمه ريال مدريد بهدف نظيف في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسجل رافينيا هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 27 وسط حضور جمهوري ضخم على ملعب "أليانت"، ومشاركة عديد اللاعبين من نجوم الفريقين الجدد المنضمين هذا الصيف.

كيف لعب برشلونة وريال مدريد ومن شارك من الصفقات الجديدة؟

ولعب بطل أوروبا بتشكيل شبه أساسي شهد مشاركة أنطونيو روديجر وأوريليين تشواميني أحدث الصفقات الصيفية.

واعتمد كارلو أنشيلوتي على إيدين هازارد بالفعل في مركز المهاجم الوهمي كما أشارت التقارير مؤخراً، بينما شارك ثلاثي الوسط الأساسي طوني كروس، لوكا مودريتش، وكاسيميرو فقط كبدلاء.

أما في برشلونة، فدفع تشافي منذ البداية بروبرت ليفاندوفكسي، رافينيا، وأندرياس كريستينسن من الصفقات الجديدة، واشترك فرانك كيسييه كبديل.

وكان من اللافت مشاركة فرينكي دي يونج بالمباراة كبديل رغم الشائعات عن رحيله الوشيك هذا الصيف والمفاوضات مع مانشستر يونايتد.

ماذا كانت أبرز لقطات المباراة؟

💥 No es un Clásico sin tangana pic.twitter.com/l2GAgyCEEG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 24, 2022

وجاء الهدف الوحيد عبر البرازيلي رافينيا بعد توغل وتسديدة قوية بيسراه كعادة أهدافه مع فريقه السابق ليدز، لتسكن شباك تيبو كورتوا.

ورغم الطابع الودي للمباراة، ولكن شهدت اشتباكاً بين لاعبي الفريقين عقب التحام بين جوردي ألبا وفينيسيوس بالدقيقة 43، مما أدى لاشتباك بين عدة عناصر للفريقين.