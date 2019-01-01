رافينيا يقترب مجدداً من الدوري الإيطالي

اللاعب لعب مع إنتر في السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، تلقى عرضاً من صفوف فيورنتينا لضمه الصيف الجاري.

رافينيا لعب معاراً الموسم قبل الماضي في إيطاليا مع إنتر على سبيل الإعارة، ولكن لم ينتقل بشكل نهائي وعاد لبرشلونة.

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وقالت "إي إس بي إن" إن الفيولا مهتم بخدمات البرازيلي الذي يتعافى من الإصابة وعاد للمشاركة مؤخراً في التدريبات الجماعية.

وارتبط اللاعب بالانتقال لفالنسيا في وقت باكر من الصيف الجاري، ولكن لم تتطور المفاوضات للمراحل الجدية.

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ويملك رافينيا عقداً مع برشلونة حتى يونيو 2020، ويُقدر النادي الكتالوني سعره في حدود 15 مليون يورو، بحسب التقارير.

وسبق لوالد رافينيا، البرازيلي، مازينيو، اللعب بقميص فيورنتينا في موسم 1991-1992.