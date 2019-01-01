رافا بينيتيز: أحلم بتدريب ميسي

مدرب ريال مدريد السابق يحلم بتدريب نجم برشلونة ليونيل ميسي

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قال المدرب الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني السابق لليفربول وريال مدريد وفالنسيا ونيوكاسل والحالي لداليان يفانج الصيني إنه يحلم بتدريب ليونيل ميسي يومًا ما.

وكان بينيتيز قد أقيل من تدريب نيوكاسل يونايتد بنهاية الموسم الماضي، على الرغم من النتائج المميزة التي قدمها مع الفريق خلال رحلته، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الصيني.

وبالحديث عن اللاعبين الذين كان يود تدريبهم خلال مسيرته التدريبية، ذكر بينيتيز اسمًا واحدًا كان ولا زال يحلم بالإشراف على تدريبه حتى الآن، ألا وهو ليونيل ميسي.

وفيما يخص ذلك قال بينيتيز: "إنني أشعر برغبة كبيرة في تدريب ميسي نظرًا لنظرته للكرة، والتي أعتقد أنها تتوافق تمامًا مع نظرتي لها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وأضاف: "أشعر أن كلانا ينظر لكرة القدم من نفس المنظور والزاوية، وأننا في حال اجتمعنا في فريق واحد ستلتقي أفكارنا في إطار واحد"

وتابع: "اللعب ضد ميسي مهمة شاقة بالطبع، هو يطالبك بإيجاد عدد نهائي من الحلول نظرًا لأنه قد يأتيك بالخطر من أي جهة ومن أي ناحية"

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يذكر أن رافا بينيتيز قد أشرف على تدريب ريال مدريد لفترة قصيرة لم تمتد لـ 3 أشهر، كان ذلك في مطلع موسم 2016 الذي أكمله زين الدين زيدان.