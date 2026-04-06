رافائيل فان دير فارت: «بمجرد أن يرتدي قميص فينورد، يتبول في سرواله»

يعتقد رافائيل فان دير فارت أن ليس كل لاعب قادر على تحمل ضغوط اللعب في نادٍ كبير. جاء ذلك في حديثه خلال برنامج "ستوديو فوتبول" الذي تبثه قناة NOS.

اشتعلت المناقشة عندما بدأ ويم كيفت الحديث عن الظهيرين الجناحين في نادي توينتي. يمر كل من ماتس روتس وبارت فان روي بموسم ممتاز في إنشيده.

وكان الأخير هو بطل المباراة لفريق توككرز يوم السبت الماضي ضد أياكس بهدف رائع. "ماتس روتس لاعب كرة قدم جيد حقًا"، يقول كيفت. "نادي توينتي لديه رؤية ونية. الظهيران يتمتعان بمهارات فنية جيدة."

ثم يتحدث فان دير فارت. يوجه كلامه إلى صانع الهدف الأول، راميز زروكي. منح جورثي موكيو لاعب الوسط الجزائري مساحة أكبر من اللازم للتسديد، فسدد الكرة في الزاوية القريبة متغلبًا على مارتن بايس.

"كان راميز زيروكي رائعًا مع نادي توينتي، ثم ارتدى قميص فينورد وتبول في سرواله. والآن عاد ليكون الأفضل على أرض الملعب"، هكذا قال فان دير فارت، الذي يريد أن يثبت نقطة ما.

"لقد رأينا أوين ويندال في AZ. يرتدي قميص أياكس ويصبح لا شيء. هناك لاعبون لا يستطيعون تحمل الضغط في الأندية الكبيرة، ويجب أن يكون لديك القليل من الحظ حتى تجد شخصًا قادرًا على ذلك."

"كل ما تراه الآن في نادي توينتي: أعتقد أن توماس فان دن بيلت لاعب رائع، إنه حقًا لاعب رائع. لكنه لم يكن جيدًا بما يكفي في فينورد. هناك الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداءً جيدًا في أندية من الدرجة الثانية، لأن الضغط هناك أقل بكثير."