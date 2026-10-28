"مضحك أن لاعب محدود الإمكانات يصبح مدربًا في برشلونة!" .. فان دير فارت يعلق على الجهاز المعاون لهانزي فليك

اكتسب ويسترمان، البالغ من العمر الآن 43 عامًا، مكانةً شبه أسطورية في هولندا. كان المدافع المركزي هذا جزءًا من تشكيلة أياكس لمدة موسم واحد خلال مسيرته كلاعب، ونما في أمستردام ليصبح بطلًا أسطوريًا لافتًا للنظر على الرغم من مساهمته الرياضية المحدودة.

أصبح ويسترمان الآن عضوًا مرموقًا في الجهاز الفني لهانسي فليك في نادي برشلونة. ويُعد المدافع السابق أحد مساعدي فليك، الذي يتصدر برشلونة تحت قيادته ترتيب الدوري الإسباني.

«هذا أمر لا يُصدق. لا يُصدق!»، يتلعثم فان دير فارت في مقطع فيديو باسم «زيغو سبورت»، مضيفًا: «هايكو ويسترمان! تخيلوا ذلك. لقد لعبتُ معه. كان رجلاً رائعاً، ولاعباً رائعاً. لكنه لم يكن بارزاً بالطبع في التعامل مع الكرة».

والحقيقة أن هذا الأخير هو بالضبط القوة الدافعة لفريق برشلونة. «وها هو يقف في برشلونة في تمرين مع هذا النوع من النجوم!»، يقول فان دير فارت مبتسماً، ويتابع: «لقد سألت فرينكي دي يونج خارج الكاميرا: لا بد أنه يقف دائماً في الوسط؟ لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك!»

لاعب الوسط السابق اختتم: "من المضحك بالطبع أنك لعبت مع لاعب محدود الإمكانات كهذا، وأنه الآن مجرد مساعد مدرب في برشلونة".

جدير بالذكر أن فان دير فارت كان حاضراً في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي لتقديم التعليق المباشر على مباراة «الكلاسيكو» برفقة المذيع ويتسي فان دير جوت. وفاز ريال مدريد بالمباراة في الدقائق الأخيرة بنتيجة 1-2.