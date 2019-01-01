راعي عالمي جديد يقترب من رعاية الدوري السعودي

الدوري السعودي يستهدف أفاقًا أخرى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب الدوري السعودي من ضم راعي جديد لواحد من أقوى الدوريات العربية، وسادس أكثر الدوريات في العالم صرفًا في سوق الانتقالات الشتوية الموسم الجاري.

ويعيش الدوري السعودي طفرة كبيرة، مع اسماء المحترفين العرب والعالميين الذين انضموا لصفوف الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً للرياضية السعودية، فإن أحد الشركان الفرنسية وصلت إلى مفاوضات متقدمة من أجل رعاية الدوري بدءا من الموسم المقبل.

وتعد الشركة الفرنسية رائدة في مجال الطاقة والأجهزة الكهربائية، الأمر الذي سيدر على خزينة رابطة الدوري والأندية أموالاً طائلة.

كرة القدم تُلعب من أجلهم 😍

جماهير الفريقين في مدرجات ملعب الجوهرة 🏟️



(@SPL :📸) pic.twitter.com/IVUdx9rkak — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 12, 2019

وفازت أكثر من شركة سعودية سابقًا بحقوق رعاية الدوري السعودي في السنوات الماضية، لتكون الشركة الفرنسية هي الأولى في رعاية المسابقة.

ويتصدر الهلال السعودي الجدول الموسم الحالي بفارق 6 نقاط عن النصر منافسه الأول على لقب النسخة الحالية.