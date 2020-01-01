راشفورد ينتصر للأطفال .. الحكومة الإنجليزية توافق على حملة نجم مانشستر يونايتد

الحكومة الإنجليزية توافق أخيرًا على مبادرة النجم ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد لتوفير الوجبات للأطفال.

وافقت الحكومة الإنجليزية على مبادرة النجم ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الخاصة بتوزيع الطعام على الأطفال والأسر الفقيرة في الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "بليتشر ريبورت"، والذي أكد أن الحكومة الإنجليزي رصدت 120 مليون جنيه إسترليني من أجل تلك المبادرة.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد بدأت في تقديم المساعدة للأسر الفقيرة في شهر مارس الماضي، حيث قدمت الوجبات الغذائية لأطفالهم بعد قرار إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

السعودية وليفربول والهابطون.. الرابحون والخاسرون من عودة الدوري الإنجليزي

وأكدت الحكومة سابقًا أن ذلك الدعم سينتهي بنهاية العام الدراسي، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة وعد المتحدث باسم الحكومة على أثرها بإعادة النظر في القرار السابق بقطع المعونة.

وكان راشفورد قد قال: "عندما كنت طفلًا حصلت على الكثير من الدعم المجتمعي، ولولا كل ذلك لما كنت الرجل الذي أنا عليه اليوم، ألعب الكرة التي أحبها".

وكتب راشفورد قبل قليل عبر تويتر موجهًا كلامه لرئيس الوزراء الإنجليزي بوريس جونسون: "الأمر لا يتمحور حولي أو حولك، ولا يتمحور حول السياسة أيضًا، هذا مجرد نداء لمساعدة تلك الأسر الهشة في كل مكان ببلادنا، كل ما قمت به أنني أصبحت منصة لأصواتهم".

وأضاف: "أنا فخور اليوم لأن الحكومة استمعت لهم، لقد قمتم بالعمل الصحيح، لا يزال الطريق طويلًا لكنني ممتن لما فعتلوه من أجل تلك الأسر، الآن لديهم قائمة أقصر من الأمور التي عليهم القلق حيالها في المساء، ويجب دائمًا أن تكون صحة أطفالنا هي الأولوية".

ويعد راشفورد ضمن الشركاء في مؤسسة "فيرشير" والتي تساهم بتوزيع الأغذية على الأسر الإنجليزية الفقيرة، ووصلت عدد الوجبات التي تقدمها تلك المؤسسة لثلاثة ملايين في الأسبوع.

جدير بالذكر أن راشفورد يستعد في الوقت الحالي للعودة لكرة القدم بمواجهة فريقه مانشستر يونايتد أمام نظيره توتنهام يوم الجمعة.