راشفورد يعارض سولشاير: سأعود لنصعد للأبطال

ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد يعارض مديره الفني أولي جونار سولشاير بشأن موعد عودته.

أعرب اللاعب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد عن أمله في العودة مبكرًا من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا والتي من الممكن أن تنهي موسمه.

جاء هذا بحسب ما أكد اللاعب في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وعارض خلالها تصريحات مدير الفني أولي جونار سولشاير التي توقع فيها عدم مشاركته في المزيد من اللقاءات هذا الموسم.

وكتب راشفورد: "مرحبًا بالجميع، أريد أن أقول أنني أتمنى العودة للملاعب من جديد قبل نهاية الموسم الجاري من أجل مساعدة فريقي على تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى".

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وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية في الظهر ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة رجحت تقارير صحفية أنها ستصل لأربعة أشهر.

ويعد راشفورد هو هداف مانشستر يونايتد في الموسم الجاري حيث شارك النجم الإنجليزي الشاب في 31 مباراة حتى الآن سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع خمسة في كل البطولات.

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن مانشستر يونايتد يبحث في الوقت الحالي عن مهاجم بديل يستطيع أن يحل مكان راشفورد لحين عودته.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.