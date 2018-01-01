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راشفورد يستجيب لطفل مريض ويفاجئه في أعياد الميلاد

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Getty Images
موقف إنساني من ماركوس راشفورد. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استجاب ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، للطفل ديفيد المريض في مستشفى لجراحة الأطفال.

راشفورد سجل هدفًا في فوز مانشستر يونايتد على كارديف سيتي في أول مباراة تحت قيادة أوليه سولشار.

وكان الأطباء في مستشفى إيفيلين لجراحة الأطفال بعث رسالة بالفيديو إلى راشفورد يخبرونه بوجود طفل يُسمى ديفيد سيقضي أعياد الميلاد في المستشفى.

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وأكد الأطباء أنّ ديفيد مشجع لمانشستر يونايتد ويحب راشفورد كثيرًا.

لاعب الشياطين الحمر، علّق على الأمر عبر حسابه بموقع "تويتر" بقوله: "رجاءً أخبرو ديفيد أنني أفكر فيه وحينما تتحسن حالته أتمنى أن يتواجد لحضور مباراة لمانشستر يونايتد. عيد ميلاد سعيد".

ماركوس سجل 5 أهداف في 21 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري.

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