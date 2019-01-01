راشفورد يتوج تألقه مع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

بعد سلسلة من التألق على مدار شهر يناير الماضي وكذلك هذا الشهر ضد ليستر سيتي راشفورد يحصل على المكافأة

توج ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، تفوقه مع الفريق هذا الموسم بالحصول على جائزة لاعب شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

راشفورد يعتبر من أهم العناصر الحاسمة للشياطين الحمر، منذ تولي أولي سولشار المهمة في ديسمبر الماضي.

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وجاء مستوى اللاعب في قمة عطائه خلال شهر يناير الجاري، ليصبح الأفضل في البريميرليج.

وتمكن صاحب الـ21 عاماً من تسجيل 6 أهداف في 8 مباريات لعبها تحت قيادة سولشار.

وقال راشفورد عن مدربه بعد الفوز بالجائزة:"وجوده حولنا يمثل مساعدة كبيرة لي ولجميع لاعبي الفريق".

وأضاف:"يمتلك خبرة كبيرة جداً ودائماً يساندنا في الأوقات الجيدة والصعبة أيضاً".

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وكان راشفورد قد واصل تألقه بقميص الشياطين الأحد الماضي، بتسجيل هدف الفوز في شباك ليستر سيتي ببطولة الدوري.

وينضم المهاجم الشاب لمدربه أولي سولشار، والذي حصل هو الآخر على جائزة مدرب الشهر في البطولة.