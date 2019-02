راشفورد يتوج تألقه مع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

توج ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، تفوقه مع الفريق هذا الموسم بالحصول على جائزة لاعب شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

راشفورد يعتبر من أهم العناصر الحاسمة للشياطين الحمر، منذ تولي أولي سولشار المهمة في ديسمبر الماضي.

وجاء مستوى اللاعب في قمة عطائه خلال شهر يناير الجاري، ليصبح الأفضل في البريميرليج.

وتمكن صاحب الـ21 عاماً من تسجيل 6 أهداف في 8 مباريات لعبها تحت قيادة سولشار.

