راشفورد يبعث برسالة لجماهير مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد يعتذر لجماهير مانشستر يونايتد ويعدهم بالتحسن في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قدم اللاعب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة لجماهير الشياطين يعتذر خلالها عن أداء الفريق في الفترة الماضية.

جاء هذا في تدوينة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد خلالها أن الفريق سيضع كل تركيزه من أجل هدف واحد وهو التحسن.

وكتب راشفورد: "لا يمكنك الاختباء في كرة القدم، الأسابيع الأخيرة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية بالنسبة للجميع هنا في مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "كوني مشجعًا لمانشستر يونايتد هذا أمر يؤلمني بشكل واضح، الجماهير تستحق ما هو أفضل مما يحدث في الوقت الحالي".

وأكمل: "نحن نعلم أننا في حاجة ماسة للتطور خلال الفترة القادمة، وتركيزنا الوحيد حاليًا على النادي والفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الـ١٢ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط.