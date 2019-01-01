راشفورد: منحت حياتي لمانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد واثق من نجاح فريقه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الشاب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الشاب عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تقديم موسمًا طيبًا في كل البطولات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الرسمي، وأكد خلالها أنه يقدم كل ما لديه من أجل النادي طوال الوقت مهما كانت الظروف.

وقال راشفورد: "أعتقد أن انطلاق الموسم سيكون لحظة هامة ومثيرة للغاية للجميع، وبالنسبة لي التوقيع على عقد جديد مع الفريق يثبت أنني هنا من أجل النادي، الجميع يريد إرجاع مانشستر يونايتد حيث كان".

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وأضاف: "لقد منحت حياتي لمانشستر يونايتد، هذا النادي هو الأهم بالنسبة لي، الجميع هنا لديهم طموح كبير، ولا يمكننا إلا أن نرى الفريق ناجحًا هذا الموسم".

وأكمل: "ربما يأخذ مننا الأمر بعض الوقت، لكن إذا التزمنا بكل شيء مخطط له وعملنا معًا كفريق في وجود مدير فني جيد مثل سولشار من يعرف ما الذي نستطيع أن نحققه؟".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيفتتح موسمه بمواجهة صعبة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي مساء غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد.