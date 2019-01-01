راشفورد: مانشستر يونايتد يجب أن يحقق البطولات

موسم دون التوقعات من يونايتد حتى الآن

طالب ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، فريقه بالعودة لسكة الانتصارات وتحقيق البطولات وعدم الاكتفاء بالتأهل الأوروبي.

يونايتد حالياً يبتعد عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بتسع نقاط بعد مرور 12 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال المهاجم الشاب مع "سكاي": "مر تقريباً 18 شهراً على آخر بطولة لنا، هذا كثير، إذا حللنا في المربع الذهبي الموسم الجاري لن أكون سعيداً".

وأضاف: "عدم تحقيق البطولة يزعجني، الموسم سيكون ناجحاً لو قمنا بالأمرين معاً، نعلم أن الأمور لن تتغير مباشرة، أولي لن يغير كل شيء مباشرة".

وواصل راشفورد: "يجب أن نتحلى بالصبر، جددت عقدي لأنني أنا وأولي على نفس السطر، هو مدرب رائع والأفضل لهذا المنصب لأنه يهتم بأمر النادي".

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ويلعب يونايتد مساء الأحد المقبل مع شيفيلد يونايتد لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر البريميرليج.