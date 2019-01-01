راشفورد: مانشستر سولشار أفضل من فريق مورينيو

مانشستر يبدأ موسمه رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قارن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بين مدربه الحالي أولي جونار سولشار والسابق جوزيه مورينيو.

وتولى سولشار مهمة تدريب يونايتد منتصف الموسم الماضي بعد رحيل مورينيو لتدهور النتائج وعلاقته مع الفريق.

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وقال راشفورد مع "سكاي": "استفدت من كل المدربين الذين عملت معهم، فان جال أعطاني الفرصة والصبر للتعلم في البداية".

وأضاف: "مع مورينيو تعلمت الشق الدفاعي للعبة، ولكن الفريق افتقد للوحدة معه وكان صعب اللعب في تلك الظروف".

واستمر الشاب: "مع أولي تحسن الوضع كثيراً لأنه يعرف الفريق، نحن في موقع أفضل عن الموسم الماضي، بدنياً وبدون الكرة خصيصاً".

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وعن المركز الأفضل له: "أفضل التنقل، فترة في المنتصف، ثم أذهب للجناح الأيمن، ثم الأيسر، أساعد زملائي ونكمل بعضنا البعض".

ويفتتح يونايتد موسمه رسمياً الأحد عندما يلعب مع تشيلسي في الجولة الأولى من البريميرليج.