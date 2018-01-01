راشفورد يوضح شائعات انتقاله إلى ليفربول

راشفورد يواجه ليفربول مساء الأحد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، حقيقة التقارير التي تحدث عن وجود اهتمام سابق من قبل ليفربول بضمه.

وكانت تقارير قد ذكرت أن ليفربول حاول ضم راشفورد إلى صفوف الناشئين بالنادي وهو في سن السابعة ولكن يونايتد حسم المفاوضات أولاً.

وعلق راشفورد على الأمر مع "سكاي": "ليفربول لم يكن أبداً حلاً مطروحاً، لا هو ولا إيفرتون ولا سيتي، لم أستمتع بالانتقال لأي نادي غير يونايتد، الأمر أتى كأنه طبيعي". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وواصل: "كنت ألعب مع فريق مدرستي وفزنا بالدورة وكان هناك كشافين كُثر متواجدون، بالنسبة لنا، يونايتد كان الهدف، الجميع كان يشجعه، وكنا كنادي نتمتع بعلاقات قوية معه".

وختم راشفورد بالحديث عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد: "لا تحتاج أن يذكرك أحد بأهميتها، تشعر بالأمر تلقائياً، هو صدام كروي وجماهيري وأكثر من مجرد مباراة".

ويحل يونايتد ضيفاً على ليفربول على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.