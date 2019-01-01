راشفورد: لن نكتفي فقط بالتأهل إلى الدور القادم في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد تأهل رسمياً اليوم إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي

أكد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه لن يكتفي بالتأهل فقط عن مجموعته من الدوري الأوروبي وإنما لديه هدفاً آخر.

وحقق مانشستر يونايتد، فوزاً عريضاً، على حساب بارتيزان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال راشفورد في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، ولكن هناك العديد من الأمور يمكننا أن نحسنها".

وواصل: "بالفعل اليوم سجلنا ثلاثة أهداف، ولكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد، ولكن على كل الأحوال نحن سعداء بالفوز والأداء".

وأكمل: "يسعدني أن نتأهل اليوم، ولكن نريد التأهل ونحن في المركز الأول، يجب أن نحقق الفوز في المباراتين القادمتين لنصل إلى هدفنا".

وحول أداء زميله في الفريق جرينوود، قال: "ظهر بشكل ممتاز، إنه فقط بحاجة إلى العمل بجد وسوف يسجل العديد من الأهداف، فهو يمتلك مهارة كبيرة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن ألكمار صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بارتيزان المركز الثالث برصيد أربع نقاط.