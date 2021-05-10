راشفورد: لم نلعب أفضل كرة قدم لنا مع مورينيو!

ماركوس راشفورد ينتقد طريقة لعب مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو.

أكد ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد أن فترة قيادة جوزيه مورينيو للفريق لم تكن الأفضل لهم من ناحية طريقة اللعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راشفورد خلال لقاء صحفي مع واين روني، وأكد خلالها أن طريقة لعب الفريق مع مورينيو لم تكن الأفضل.

وقال راشفورد: "أعتقد أن أفضل أحوالنا وأفضل طريقة لعبنا بها كرة القدم كانت عندما استطعنا أن نكون أكثر مرونة".

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وأضاف: "تحت قيادة مورينيو سأقول إننا كنا نلعب بشكل ثابت أكثر، كان يخبر كل لاعب أين يقف، ونعم كنا نقوم بعملنا بطريقة جيدة، لكنا لم تكن أفضل ما يمكن".

وأردف واين روني: "أتذكر في مواجهة تشيلسي عندما كنت على مقاعد البدلاء لصالح راشفورد أنه لعب بستة لاعبين في الخط الخلفي، وترك راشفورد في الأمام وحده".

وأكمل روني عن فترته مع فيرجسون: "عندما كنت أعاني أو أشعر أنني منعزلًا في الملعب أتحرك لمركز آخر يسبب المشاكل للمنافسين".

جدير بالذكر أن راشفورد كان قد لعب 125 مباراة تحت قيادة مورينيو وسجل 28 هدفًا، بينما تحت قيادة سولشاير سجل 51 هدفًا في 124 مباراة.