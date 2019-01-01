راشفورد: فخور بمكاني في مانشستر يونايتد وهذا التحدي الأصعب

ويكشف عن تغيرت حياته بعد الشهرة

أجرى مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد مقابلة مع مجلة النادي، كشف خلالها عن شعوره بعدما حقق حلم حياته بتثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق الأول، وأيضًا ما فعله ليحقق كل هذا النجاح في فترة قصيرة.

ورفع الدولي الإنجليزي غلته التهديفية لـ50 هدف أو أكثر بقميص الشياطين الحمر، وذلك قبل أن يتم عامه الـ22، غير أنه اعتاد على هز شباك الأندية الكبرى، كما فعل مؤخرًا بالتسجيل في مرمى ليفربول وقبلها في تشيلسي في افتتاح موسم البريميرليج ثم ثنائية في مباراة دور الـ16 لكأس كاراباو.

وقال راشفورد "إنه لشرف كبير أن أكون لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، أنا هنا منذ سنوات عديدة، وأصبح عدد الأصدقاء الذين رأيتهم يغادرون كبير، لذا أشعر بامتياز لأنني حصلت على هذه الفرصة".

وأضاف "مع ذلك الحصول على الفرصة في حد ذاته ليس بالأمر السهل، الأمر الصعب بحق هو الحفاظ عليها، وهذا هو التحدي الحقيقي بالنسبة لي".

وعن شعوره عندما يسجل في شباك الأندية الكبيرة، قال "شعور لا يُصدق عندما تسجل هكذا أهداف (إشارة إلى هدفه في ليفربول)، دائمًا يكون الشعور مختلفًا وأنت تسجل للفريق الذي تلعب لأجله منذ أن كنت في السابعة من عمرك، يكون هناك اندفاع هائل في الدم، ومن الصعب نسيان تلك اللحظات".

كما تحدث عن الاختلافات في حياته قبل وبعد الشهرة، قائلاً "في السابق كان الذهاب إلى المتجر يستغرق دقيقتين، أما الآن بات أشبه بالرحلة التي تحتاج نصف ساعة على الأقل، وبدأت اعتاد على مثل هذه الأمور البسيطة".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

وختم "أحاول دائمًا الحفاظ على مستواي، وإذا إذا حافظت على مستواك وبذلت المجهود الكافي، فهذا يساعدك الأمر عند الفوز والخسارة، لهذا لا أحب الانخفاض أو الارتفاع الشاهق".