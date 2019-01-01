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الدوري الإنجليزي الممتاز

راشفورد: إذا حررت بوجبا سيجدك ويصنع لك الفرص

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فوز جديد للشياطين الحمر..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

 

وقال راشفورد عقب المباراة:"نحن نحاول التحسن بشكل مستمر. آخر نتيجة (التعادل مع بيرنلي 2-2) لم تكن ما أردناه ولا زلنا نريد التحسن".

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وأضاف:"لقد كانت مباراة مختلفة بتحديات مختلفة، والحصول على الفوز كان أمراً جيداً للغاية".

وأوضح:"في كل وقت يقدم بول بوجبا الفرص لأجل الفريق، إذا استطعنا تحريره سيجدنا دائماً".

وتابع:"لا أعتقد أن أي شخص ينضج وهو يريد أن يصبح مهاجم فقط في تلك الأيام، لقد تغيرت اللعبة وباتت الرغبة تتجه للقدرة على اللعب في كل مكان، ومسيرتي ساعدتني في ذلك".

يذكر أن راشفورد قد سجل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة حاسمة من بوجبا.

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