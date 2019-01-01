رازفان يلتحق بمعسكر الهلال بالنمسا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
وصل عصر اليوم الثلاثاء، الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني الجديد للهلال السعودي، إلى مقر معسكر الفريق في النمسا، استعدادًا لتولي مهامه رسميًا.
مجلس الزعيم برئاسة فهد بن نافل، تعاقد مع الروماني منذ يومين، ولمدة موسمين، ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021.
ومن المقرر أن يجتمع رازفان أولًا مع سعود كريري؛ مدير إدارة الكرة، قبل أن يلتقي باللاعبين للتحضير للمران الأول للهلال بالنمسا.
بعثة الزعيم طارت إلى مدينة لينز النمساوية فجر اليوم، ببعثة مكونة من 29 لاعبًا، للإعداد للموسم الجديد 2019-2020. (طالع القائمة بالكامل)
ومن المنتظر أن يستهل المدرب الروماني مشواره رسميًا مع الفريق بمواجهة الأهلي السعودي في 6 و13 من أغسطس المقبل، ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
المغاربة والجزائريون: خاوة خاوة والبطولة وحدّت صفوفنا!❤️🇩🇿🇲🇦— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019
هؤلاء هم أفضل لاعبينا في البطولة 💪💪
ونتوقع بلوغ النهائي 🤩🤩 #ديما_مغرب #تحيا_الجزائر #CAN2019 pic.twitter.com/EUY7q8H6it