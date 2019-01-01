رازفان لوشيسكو للاعبي الهلال : لابد من غربلة الفريق

أكد لهم أنه مضطرًا أن يستبعد البعض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أبلغ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي نادي الهلال بضرورة التخلي عن بعض اللاعبين الاجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واجتمع رازفان بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية وشرح نهجه التدريبي واستمع لآراء اللاعبين، وأكد أنه يرغب في بقاء جميع اللاعبين خصوصًا الأجانب.

وأكد لهم أنه مضطرًا أن يستبعد البعض بسبب اقتصار عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي من ثمانية لاعبين إلى سبعة.

مساعد زوران يكشف حقيقة وجود خلافات بين أحد نجوم @AlNassrFC وزوران عندما كان الكرواتي مدربًا للفريق. pic.twitter.com/1vfT6jV14l — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

ومع عودة بعض اللاعبين المعارين فسيضطر إلى استبعاد البعض منهم وإبقاء من يراه مناسبا له ومنح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة في الفترة المسائية بعد اقتصار التدريبات على الفترة الصباحية فقط.

لوتشيسكو يُمدد معسكر الهلال "النمساوي" ليومين إضافيين

الجهاز الفني بنادي الهلال أعلن عن خوض 6 مباريات ودية في معسكر النمسا، إذ سيخوض آخر مباراة ودية في آخر يوم الموافق 24 يوليو على أن تعود البعثة إلى الرياض يوم 25 يوليو.