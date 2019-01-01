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رازفان لوشيسكو للاعبي الهلال : لابد من غربلة الفريق

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أكد لهم أنه مضطرًا أن يستبعد البعض
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أبلغ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو  لاعبي نادي الهلال بضرورة التخلي عن بعض اللاعبين الاجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واجتمع رازفان بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية وشرح نهجه التدريبي واستمع لآراء اللاعبين، وأكد أنه يرغب في بقاء جميع اللاعبين خصوصًا الأجانب.

وأكد لهم أنه مضطرًا أن يستبعد البعض بسبب اقتصار عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي من ثمانية لاعبين إلى سبعة.

 ومع عودة بعض اللاعبين المعارين فسيضطر إلى استبعاد البعض منهم وإبقاء من يراه مناسبا له ومنح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة في الفترة المسائية بعد اقتصار التدريبات على الفترة الصباحية فقط.

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