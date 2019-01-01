رزافان: الاتحاد فريق جيد وأبطال آسيا هدفنا الرئيسي

لوشيسكو يعد بمباراة شيقة أمام الاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن الجميع يريد الفوز في المباراة التي ستجمع بينه وبين الاتحاد، لأنها مهمة في مشوار تحقيق اللقب.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نطمح جديًا في تحقيق البطولة، لأنها هدف رئيسي بالنسبة لنا، وسنفعل كل ما لدينا لتحقيق هذا الهدف".

المدرب الروماني تابع: "الاتحاد فريق جيد، وطريقة لعبه هي البناء من الخلف، وستكون مباراة ممتعة ومشوقة من جانب الطرفين".

رازفان أردف: "تركيز الاتحاد سيكون منصبًا على الجانب الهجومي، عكس فريقنا الذي يلعب بطريقة جماعية".

مدرب الهلال تحدث عن اختيار القائمة الآسيوية، حيث قال: "نظام اختيار 4 محترفين، حرمنا من كارلوس إدواردو وعمر خربين، ولكننا نمتلك بعض الحلول لتعويض الغيابات".

الهلال سيحل ضيفًا على الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، بذهاب دور الربع نهائي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.