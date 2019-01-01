رازفان يفضل عدم الدفع بالفرج أمام الأهلي استعدادًا لأبها

لوشيسكو يفضل عدم التعجل في الدفع بالفرج

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يفكر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، في عدم التعجل في الدفع بلاعب الوسط سلمان الفرج، في مباراة الأهلي المقبلة بدوري أبطال آسيا.

الهلال سيستضيف الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن سلمان الفرج وصل إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية، ستجعله يشارك في المباريات للمرة الأولى هذا الموسم.

سلمان الفرج كان يعاني من بعض المشاكل في العضلة الضامة، بالإضافة إلى توابع عملية الفتاق".

لوشيسكو يفضل عدم التعجل في عودة سلمان الفرج، ليكون جاهزًا للمشاركة بعد مواجهة فريق أبها بافتتاح الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال سيواجه أبهاء في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 أغسطس الجاري.

ويسعى نادي الهلال لاستعادة لقب الدوري، بعدما حصل عليه غريمه التقليدي النصر الموسم الماضي.