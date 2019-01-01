راديو كتالونيا: برشلونة اجتمع مع نيمار لوضع خطة "العودة"

هل يعود نيمار لملعب كامب نو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعم راديو كتالونيا أن برشلونة وعبر كشاف النادي في البرازيل اجتمع مع نيمار نجم باريس سان جيرمان لوضع خطة عودة اللاعب لملعب كامب نو الصيف القادم.

وانتقل نيمار للنادي الفرنسي صيف 2017 بعدما دفع الشرط الجزائي المقدر بـ220 مليون يورو وفسخ عقده مع برشلونة، ورغم هذا إلا أن هناك ترحيبًا في النادي بعودته للفريق من جديد خاصة أن تلك هي رغبة اللاعب كما تحدثت عديد المصادر.

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وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو نقلًا عن الإذاعة الإسبانية أن كشاف البارسا في البرازيل أندري كوري جلس مع نيمار قبيل أعياد الميلاد للحديث عن إمكانية عودته للفريق الكتالوني، وقد حضر الاجتماع كلًا من بيني زهافي وكيل اللاعبين الشهير الذي لعب دورًا محوريًا في انتقال اللاعب البرازيلي لباريس سان جيرمان، وكذلك ألفارو كوستا صديق نيمار المقرب.

ودار الاجتماع حول أفضل استراتيجية ممكنة لعودة صاحب الـ26 عامًا للعب بجوار ليونيل ميسي من جديد، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أدرك خطأه بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية والرحيل عن البارسا ولذا يرغب بالعودة لناديه الصيف القادم.