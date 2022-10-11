"راجع ثقافتك الرياضية" .. البلطان يصدم مراسلًا صحفيًا

التعادل حسم ديربي الرياض المصغر بين الهلال والشباب مساء أمس

أبدى خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي غضبه واستياءه من الحديث حول خوض الهلال مواجهة الفريقين في الدوري السعودي يوم أمس باللاعبين الشباب والبدلاء.

كان ديربي الرياض الذي جمع مساء أمس بين الهلال والشباب ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو ما عزز صدارة الليوث لجدول الترتيب.

الفريق الأزرق دخل اللقاء منقوصًا من عديد نجومه الأساسيين وعلى رأسهم ياسر الشهراني وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا وسلمان الفرج، وقد اضطر المدرب رامون دياز للاعتماد على مجموعة من البدلاء مثل مصعب الجوير وناصر الدوسري وحمد اليامي.

ورغم تلك الغيابات لعب الهلال مباراة ممتازة وتفوق على نظيره الذي لم يُقدم الأداء المعتاد الذي قدمه خلال الجولات السابقة خاصة الأربعة الأولى من دوري روشن السعودي.

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البلطان تحدث عقب اللقاء مشيدًا بأداء فريقه ونتيجة التعادل، مشيرًا إلى أن الهلال فريق كبير يمتلك العديد من النجوم والتعادل أمامه يبقى نتيجة مرضية.

وقدم الرئيس المثير للجدل شُكره للجمهور الشبابي الذي حضر اللقاء من الملعب، وأضاف "الشباب لا يخاف أي نادٍ، لكن الهلال بالطبع هو الزعيم، زعيم البطولات ولا أحد يُشكك بذلك، من لا يحذر الهلال غير رياضي، نحن نسير في طريقنا وسنفوز ونتعادل وسيأتي يوم ونتعرض للخسارة".

تابع في التصريحات التي نقلها برنامج "ملعب SBC" "أشكر الجمهور الشبابي لحضورهم للملعب، من النادر أن نرى الـ30% المخصصة لنا مكتظة بالجمهور وقد حدث ذلك خلال مواجهة الهلال، وهذا دليل ثقة الجمهور بالفريق وأنه عاد له ولتشجيعه من الملعب، ما حدث اليوم هو رد على جميع من يدعي أن الشباب ليس له جمهور".

وحين طلب منه المراسل الصحفي التعليق على حقيقة أن الهلال لعب بالبدلاء والشباب، أجاب غاضبًا "الهلال لم يلعب بالناشئين والشباب بل بلاعبي المنتخب، بناء هذا الفريق للهلال تم خلال سنوات وكلفه المليارات".

تابع "إن كنت ترى أن ناصر الدوسري لاعب بديل فراجع ثقافتك الرياضية، واجهنا لاعبي منتخب وغياب لاعبين أو 3 أو 4 عن الهلال لا يغير حقيقة أنه الهلال في النهاية، نحن أيضًا عندنا غيابات ولكننا كذلك الشباب".

يُشار إلى أن الشباب يتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة فيما يمتلك الهلال 14 نقطة في المركز الثالث مع الاتحاد والتعاون وقد لعب الفريقان مباراة إضافية عن فريقي جدة والقصيم.

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