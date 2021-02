ما هو راتب محمد صلاح مع ليفربول، الأعمال الخيرية وكم تبلغ ثروته؟

لا توجد كلمات مناسبة للتعبير عن مدى التطور الذي وصل إليه النجم المصري محمد صلاح في الكرة الأوروبية بعد أن كان منبوذاً في فريق تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه استرليني قادماً من صفوف روما الإيطالي في الصيف قبل الماضي، يثبت قدراته في الدوري الإنجليزي ويرد على العالم أجمع وليسوا المشككين في موهبته فقط، بعد أن انفجر في ملعب آنفيلد.

نجح محمد صلاح في موسمه الأول برفقة الريدز في تجاوز أرقام كلا من الثنائي المذهل فيرناندو توريس ولويس سواريز بأكثر عدد الأهداف المسجلة في أول عام له مع فريقه االجديد، كما تمكن من تحطيم رقم قياسي آخر في نهاية الموسم وتحديداً مباراة برايتون عندما سجل هدفاً جعله يتخطى بعض الأساطير مثل كريستيانو رونالدو، شيرار ويصبح الأكثر تهديفاً في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً.

لقد كان صلاح دائماً نموذجاً للتواضع منذ نشأته في قرية نجريح وحتى وصوله للعالمية عندما أصبح بطلاً قومياً لمصر بسبب مساعدته لمنتخب بلاده على التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً بعد أن أحرز ركلة جزاء التأهل ضد الكونجو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما رفع من قيمته كثيراً وساهم بشكل أو بأخر في تحسن مستواه مع ليفربول بصورة ملحوظة منذ تلك الليلة لتي لن تُنسى.

في نهاية موسمه الأول تمكن صلاح من تتويج موسمه الرائع بالفوز ببعض الألقاب الشخصية مثل هداف الدوري الإنجليزي ولاعب الموسم في المسابقة ذاتها، ومن قبلها كان قد توج أكثر من مرة بلاعب الشهر في إنجلترا ولاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، ولازال اللاعب قيد التطور وتحطيم الأرقام القياسية.

يتحدث عنه مدربه يورجن كلوب ويقول: لقد تطور وبات يمتلك الثقة، الآن نضج بشكل كبير ونحن محظوظين للغاية بامتلاكه في الفريق، لا يبدأ أي مهاجم وهو في الثامنة عشر من عمره كبطل ولكنه لابد أن يمر بالعديد من التجارب ليكتسب خبرته وهو ما فعله صلاح في رحلته وبات يتحمل المنتخب المصري على عاتقه، أنه رائع للغاية، يملك زملاء جيدين في الفريق يحبون مساعدته دائماً.

لذا دعونا نلقي نظرة على أرباح محمد صلاح، الذي أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

عند توقيعه لفريق ليفربول كان راتب صلاح يساوي 90 ألف جنيه استرليني في الأسبوع وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنةً بما يتحصل عليه التشيلي أليكسس سانشيز مع فريق مانشستر يونايتد وهو 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وكان ما يربحه الفرعون المصري رقماً ضعيفاً بالنسبة للاعب آخر من الشياطين الحمر وهو بول بوجبا الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً يصل إلى 290 ألف جنيه استرليني.!

مع ذلك إلا أن الراتب الذي كان يتحصل عليه صلاح يعتبر ضعف راتبه في روما، حيث انتقل اللاعب إلى ليفربول في صفقة بسعر مذهل مقارنةً بما حققه بعدها، وهو 35 مليون جنيه استرليني فقط، ولكنه لم يتواجد حينها حتى في قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتذيل أوباميانج هذا الترتيب بمعدل 180 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

لكن، في عام 2018 وبعد أدائه المذهل مع ليفربول، قام الريدز بتعديل عقد محمد صلاح وزيادة راتبه، وأصبح يتقاضى حوالي 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

يملك محمد صلاح العديد من الرعاة وأبرزهم على الإطلاق شركة فودافون والتي تملك حقوق الصور بالإضافة إلى فالكين تاير وكذلك أوبر، ولكن القيمة العالية للنجم المصري كانت قد تسببت في حدوث بعض المشاكل بسبب رغبة كل الأطراف من الاستفادة منه تسويقياً مثلما ما بدر من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم إبان فترة تواجد اللاعب مع المنتخب في روسيا الصيف الماضي.

أخر الأزمات بين الطرفين كانت تعود إلى ارتداء المنتخب المصري في المعسكر التدريبي لقمصان تحمل علامات تجارية منافسة للشركات التي تعاقد معها محمد صلاح، مما وضع نجم ليفربول في ورطة وأضطر وكيل أعماله رامي عباس للتدخل لحل المشكلة.

يمتلك محمد صلاح أيضًا عقود رعاية مع شركات أخرى، على غرار أديداس وDHL وإلكترونيك آرتس المنتجة للعبة فيفا، كذلك شركة إكسون موبايل.

عُرف عن محمد صلاح القيام بالكثير من الأنشطة الخيرية في مصر وبالأخص في مسقط رأسه "نجريج" حيث لا يزال اللاعب ملتزماً بالسفر دائماً إلى منزله هناك ومحاولة مساعدة أهل قريته بعد أن بدأ في إنشاء مستشفى لهم، يتحدث أحدهم عنه ويقول: صلاح شخص راق، على الرغم من شعبيته الكبيرة ولكنه لم ينسَ بلده أبداً، لقد قدم أشكال عديدة من المساعدة مثل سلسلة منافذ بيع المواد الغذائية الخاضعة للبلدية وكذلك تأسيس أول وحدة إسعاف في القرية، وأضاف: تأسيس الجمعية الخيرية يلبي احتياجات عدد أكبر من العائلات وينفق عليها ما بين 2000 و3500 جنيه استرليني شهرياً.

على الرغم من وجود بعض المعلومات الخاطئة التي تحدثت عما فعله صلاح أو لم يفعله بالفعل في مصر، إلا أنه لازال يعمل باستمرار على تحسين حياة الناس في قريته كما لو كان يكرس حياته لأهل قريته نجريج.

I just visited @MoSalah hometown and am amazed about the amount of fake information circulating about his generosity. According mayor&his friends he didn't build any mosq, hospital nor football court. The school he paid for is under construction pic.twitter.com/2dQiBOUaF1