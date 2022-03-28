راتب خرافي ورغبة بايرن ميونخ .. ليفاندوفسكي يبتعد أكثر عن برشلونة!

يرغب نادي بايرن ميونخ في الاحتفاظ بمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لما بعد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول، حيث يريد الفريق تجديد عقد اللاعب بالرغم من عدم فتح مفاوضات التجديد معه بعد.

يأتي هذا بالتزامن مع انتشار أنباء حول رغبة برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب، ووجود تفاهم بين إدارة النادي الكتالوني وليفاندوفسكي.

وبحسب معلوماتنا، فالنجم البولندي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله بعد، ولم يتفق مع برشلونة على أي شيء.

ليفاندوفسكي يسعى لزيادة راتبه في عقده القادم سواء في بايرن ميونخ أو خارجه إلى حوالي 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

يأتي هذا بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو سيريد نادي بايرن ميونخ الحصول عليهم لو قرر التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لليفاندوفسكي لا ينتهي قبل انتهاء الموسم المقبل، أي أن رحيله بشكل مجاني لن يحدث قبل صيف 2023 لو لم يجدد.