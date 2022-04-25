راتب خرافي وانسحاب برشلوني .. روديجر يقترب من ريال مدريد

يقترب الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد التوصل لاتفاق شفهي مع النادي الملكي خلال المفاوضات بين الطرفين.

مصادر "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن عقد روديجر مع ريال مدريد سيكون أكبر بكثير من عقده الحالي مع تشيلسي، وأعلى من أكبر عرض قدمه النادي اللندني لتجديد عقد المدافع الألماني.

تشيلسي عرض على روديجر التجديد مقابل الحصول على راتب يتجاوز 270 ألف يورو أسبوعيًا، إلا أن الألماني الدولي رفض عرض تشيلسي، إلى جانب عدد عروض عدد من الأندية الأوروبية من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يحصل ريال مدريد على روديجر بعقد يمتد لأربع سنوات، وذلك بعد أن طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي من نادي استئناف المحادثات بعد مفاوضات فاشلة في ديسمبر الماضي.

متى يعلن ريال مدريد عن صفقة روديجر؟

هدف ريال مدريد هو استكمال المحادثات مع روديجر خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد أن شعر اللاعب بالإحباط في انتظار عملية تغيير إدارة تشيلسي.

العقوبات المفروضة على تشيلسي من الحكومة البريطانية تعني أنه لا يمكنهم تجديد عقود أي من لاعبي الفريق.

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وعلى الرغم من مطالبة الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي باستمرار روديجر، فقد اختار اللاعب استكشاف العروض العديدة المطروحة أمامه.

ويمكن أن ينتظر ريال مدريد حتى نهاية الموسم قبل إعلان التعاقد مع روديجر، وذلك بعد أن أعطى اللاعب كلمته إلى تخيل بأن يظل مركزًا ومحترفًا حتى نهاية الموسم.

ما هي الأندية التي حاولت ضم روديجر؟

قرر روديجر الانضمام إلى ريال مدريد رغم العديد من الخيارات التي كانت أمامه في سوق الانتقالات.

ودخلت أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في مفاوضات لمحاولة إقناع روديجر بالانتقال إليها.

ومن جانبه، أكد ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة أن النادي أجرى محادثات بالفعل مع وكيل روديجر، لكنه نفى مناقشة انتقال المدافع.

وقال أليماني في تصريحات لشبكة "موفيستار+" الإسبانية: "لقد عقدنا اجتماعًا مع وكيل أعماله، لكننا لم نتحدث عن هذا الموقف".

وأضاف: "يمثل الوكلاء أكثر من لاعب، وقد يؤدي هذا إلى حدوث ارتباك".

واختتم: "الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في الموسم المقبل، نعمل في جميع المراكز، وفي نهاية الموسم سنتحدث مع المدرب ونتخذ القرارات بناء على وضع السوق".

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