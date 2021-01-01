راتبه 10 ملايين يورو .. التفاصيل المحتملة لصفقة هالاند وموقفه من ريال مدريد

منافسة شرسة على ضم المهاجم النرويجي

تتجه الأنظار بشكل متصاعد نحو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، حيث ينتظر الجميع وجهته المقبلة الموسم القادم، وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه.

تكلفة هالاند لن تكون رخيصة على الإطلاق، حيث من المتوقع أن يكون دورتموند منفتحًا للبيع من أجل تخفيف الوضع المالي بعد أزمة فيروس كورونا.

العديد من الجوانب يجب التفكير فيها عندما يتم التطرق إلى ضم هالاند، مثل قيمة بيعه وراتبه، خاصة مع وجود مفاوض صارم مثل وكيله مينو رايولا.

إيفان لي مي الخبير بمؤسسة "Sport Profile Consulting" تحدث عن أهم التفاصيل الخاصة بالصفقة المنتظرة.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"لولا الوباء لكانت قيمته وصلت إلى 200 مليون يورو، وأعتقد أن ما يزيد عن 100 مليون يورو هو الحد الأدنى المتوقع الآن".

وأما عن راتبه توقع أيضًا أن يحصل هالاند على راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو، وهو ما اتفق معه الوكيل الإيطالي أندريا داميكو.

وواصلت ماركا استعراضها للآراء حول المهاجم النرويجي، حيث يؤمن روبيرتو دي فانتي وكيل اللاعبين المقيم في إنجلترا، بأن هالاند قد يصبح أغلى لاعب في العالم، متوقعًا فوز ريال مدريد بسباق ضمه على حساب برشلونة ويوفنتوس بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وعلى جانب آخر يعتقد جيمي مورالي الخبير بالانتقالات، أن اللاعب سينتقل إلى أحد الأندية الإنجليزية، بقيمة تصل إلى 175 مليون يورو، وبالتحديد مانشستر سيتي أو تشيلسي، مع حصوله على أجر يتراوح بين 230 ألف يورو إلى 350 ألف يورو في الأسبوع.

اقرأ أيضًا .. مبابي أم هالاند؟ سواريز يختار مهاجمه المفضل

جدير بالذكر أن هالاند نجح في تسجيل 33 هدفًا في 31 مباراة فقط لعبها بقميص دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.