رابيو يلجأ للقضاء لحل مشاكله مع باريس سان جيرمان

الأمور تسوء بين أدريان رابيو وباريس سان جيرمان والقضاء قد يكون الحل

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكر موقع فرنسي يُدعى "باريس يونايتد" أن اللاعب أدريات رابيو يستعد لمقاضاة فريقه باريس سان جيرمان خلال أيام.

رابيو الذي ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة بعد رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان يعيش حاليًا أسوأ أيامه في حديقة الأمراء.

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وقالت الصحيفة أن إدارة الفريق ترفض أن يتدرب رابيو مع الفريق الأول، وتجبره على التدرب مع فريق الشباب.

ويرغب اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا عدم الانتظار للصيف، ويتمنى الخروج من أسوار الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل معاناته من المعاملة السيئة.

يشار إلى أن أدريان رابيو هو من صفوف الناشئين في بارس سان جيرمان، ولعب مع الفريق الأول منذ عام 2012، وأعير لتولوز فترة قصيرة عام 2013.

أما على المستوى الدولي فمثل رابيو منتخب فرنسا الأول في ست مباريات حتى الآن.