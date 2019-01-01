رابيو يكشف عن مفاوضاته مع يوفنتوس

اللاعب الفرنسي على وشك الرحيل مجاناً عن باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، أنه لم يقرر مستقبله وخطوته المقبلة بعد، ولكن كشف عن دخوله في مفاوضات مع يوفنتوس.

رابيو لم يلعب منذ ديسمبر الماضي بعد مشاكله مع بي إس جي ورفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري.

يوفنتوس يتفق مع لاعبه بينتانكور على التجديد حتى 2024

هازارد مع شعبه الجديد 🤳😍 pic.twitter.com/9JOFsle19c — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

اجتماع بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس لمناقشة الميركاتو

وقال الفرنسي مع "كوريري": "أحب إيطالياً جداً، مكان رائع، ينتظرني موسم كبير، يوفنتوس تحدث معي وتابعني، لا يمكن أن أقول المزيد".

وأكمل: "مانشستر يونايتد؟ فريق بنفس قيمة يوفنتوس، يجب أن أقرر، أنا في عطلة الآن، سنرى".

رابيو ارتبط بعدة أندية في الفترة الماضية مثل برشلونة، توتنهام، ومؤخراً دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد معه مجاناً.