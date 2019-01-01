رابيو يرفض توتنهام للمرة الثانية

اللاعب الفرنسي أدريان رابيو يرفض الانتقال لتوتنهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد فشل في التخلص من أدريان رابيو لصالح توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا قد أعلن أنه لن يجدد عقده مع الفريق الذي سينتهي في يونيو المقبل، ليبتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأول في المباريات وإجباره على التدرب مع الفريق الرديف أحيانًا.

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النجم الفرنسي كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة وتوتنهام هوتسبر منذ أن أعلن رحيله عن ملعب حديقة الأمراء، وحاول السبيرز ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما أراده باريس سان جيرمان للاستفادة من مقابل مادي عند التخلي عن اللاعب بدلًا من مغادرته دون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن رابيو رفض مرة أخرى الانتقال لتوتنهام هوتسبر، وأنه يرحب بالانتقال لبايرن ميونيخ أو تشيلسي او ليفربول في ميركاتو الصيف.