رابيو يرفض الانتقال لتوتنهام

لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو يرفض خوض تجربة جديدة بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت شبكة "إي.إس.بي.إن" عن رفض اللاعب الفرنسي أدريان رابيو لفكرة الانضمام لفريق توتنهام هوتسبر، لأنه يرى أن الفريق الإنجليزي أقل من مستواه.

وكانت والدة رابيو ومديرة أعماله قد أعلنت هذا الشهر أن نجلها لن يجدد عقده مع الفريق الباريسي، وأنه سيرحل عن ملعب حديقة الأمراء في نهاية الموسم بدون مقابل.

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وارتبط اسم اللاعب الفرنسي بالانتقال لبرشلونة، قبل أن ينفي النادي الكتالوني وصوله لاتفاق رسمي مع اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا.

ولم تتحدد بعد وجهة رابيو، الذي استبعد من خوض كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا في روسيا 2018، ليُحرم من التتويج بالبطولة مع الديوك.

يشار إلى أن رابيو لعب حتى الآن 227 مباراة في مختلف المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ عام 2012، كما أنه أحرز هدفين فقط في 20 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الجاري.