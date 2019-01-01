رابيو لا يزال قريباً من برشلونة

اللاعب لم يستسلم بعد رغم تجميد باريس له..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان لا يزال من المنتظر انضمامه لبرشلونة في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن التعاقد مع الهولندي فرنكي دي يونج نجم وسط أياكس لن يضر بحظوظ رابيو في الانتقال إلى البلوجرانا.

وتحدثت الصحيفة مع المحيطين باللاعب الذي لا يمر بوقت جيد بعد تجميده من قبل ناديه، حيث يعرف أنه لن يلعب لنهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لهؤلاء المحيطين فإن رابيو لم يستسلم بعد، بل يحتفظ بقوة نفسية كبيرة ويحافظ على سلوكه، بل كان أحد آخر من غادروا أرض التدريبات قبل سفر الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد، رغم علمه بأنه لن يلعب.

يذكر أن عقد رابيو ينتهي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ما يفتح باب الانتقال المجاني أمامه.