رابيو يطالب برشلونة بإنقاذه من دكة يوفنتوس

وضعية صعبة لرابيو في تورينو

هيثم محمد تويتر

أوردت تقارير إعلامية إيطالية أن أدريان رابيو، متوسط الميدان الفرنسي، يرغب بمغادرة يوفنتوس بعد أقل من ستة أشهر من انضمامه لصفوفه.

رابيو انضم مجاناً في يونيو الماضي إلى صفوف يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع بي إس جي، ولكن فشل في فرض نفسه على تشكيل الفريق الأساسي.

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وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن رابيو ممتعض من جلوسه احتياطياً معظم الوقت في يوفنتوس، إذ بدأ فقط مباراتين بكل المسابقات منذ وصوله.

وأضاف التقرير أن وكلاء اللاعب أجروا اتصالات مع برشلونة لاستطلاع مدى إمكانية النادي الإسباني للتحرك مجدداً لضم رابيو في يناير.

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برشلونة كان أحد المهتمين بضم رابيو مجاناً، وقيل إن اتفاقاً كان وشيكاً بين اللاعب والنادي الكتالوني، ولكنه انتقل نهاية الأمر إلى يوفنتوس.

ويتصدر يوفنتوس حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور سبع جولات من عمر المسابقة.